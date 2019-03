Frongia indagato, Raggi trema. Poi l’ipotesi dimissioni rientra

di Simone Canettieri



Ufficiosamente si cerca di capire anche attraverso la Procura di Roma la posizione di Frongia. Passano due ore. E trapela che i magistrati sarebbero orientati all’archiviazione. Escono i suoi legali con una nota: «Per la procura è estraneo all’inchiesta su De Vito». Nel frattempo si stacca da Palazzo Chigi e raggiunge il Campidoglio Max Bugani, numero due di Rousseau, uomo di fiducia di Di Maio e, ovviamente di Davide Casaleggio, nonché vicecapo segreteria del vicepremier pentastellato. Raggi è attorniata da pochi fedelissimi. In compenso ci sono anche un paio di avvocati. Viene convocato Frongia. «Deve spiegare». Da lui arrivano rassicurazioni di questo tipo: sono stato tirato in mezzo, è una storia vecchia.



I suoi avvocati, Alessandro Mancori e Emiliano Fasulo, sono gli stessi che assistettero Raggi nel processo Marra. E allora esce un’altra nota, sempre di Frongia: «Con il rispetto dovuto alla magistratura inquirente, avendo la certezza di non aver mai compiuto alcun reato e appurato che non ho mai ricevuto alcun avviso di garanzia, confido nell’imminente archiviazione del procedimento risalente al 2017».



C’è però un aspetto che non torna. Al Messaggero i legali dell’ormai ex assessore confermano che il loro assistito ha saputo «dell’inchiesta a suo carico nei giorni scorsi e che subito lo ha comunicato ai vertici del M5S». Ma gli uomini Di Maio dicono altro: lo abbiamo appreso alle 14, anzi a essere precisi la sua mail è arrivata alle 13.45.



E qui scatta l’ira del capo politico, doppiamente rincuorato: la vicenda dovrebbe chiudersi senza esiti giudiziari clamorosi, ma soprattutto c’è un punto di sfogo: l’assessore ha mentito, o meglio si è tenuto la notizia, e che notizia, per sé. Di Maio: «Ha voluto fare il furbo, con noi ha chiuso. Ci ha informati solo quando sapeva che la notizia sarebbe uscita sui siti. Il suo atteggiamento avrà delle conseguenze: non ci si comporta in questo modo».



E dopo poco Frongia annuncia di autosospendersi dal M5S e soprattutto di riconsegnare le deleghe nelle mani della sindaca. «È fuori: è stata tradita la mia fiducia», dice poi Raggi infuriata per questo atteggiamento. A nulla vale il vertice tra i due, una volta più che affiatati, ora più che mai distanti. «Per me - è il ragionamento della pentastellata - quanto accaduto è un fatto gravissimo. Come facciamo ad andare avanti così?». E da oggi, dopo Pinuccia Montanari all’Ambiente, gli assessori da rimpiazzare diventano due.



«Se è così, qui viene giù tutto e anche Virginia deve dimettersi. Una roba del genere non riusciamo a reggerla». Intorno all'ora di pranzo Luigi Di Maio apprende dell' inchiesta per corruzione di Daniele Frongia . A Palazzo Chigi i vertici del M5S, a cui è appena arrivata la mail dell'assessore indirizzata ai probiviri, si interrogano sul da farsi. Un attimo e la notizia esce sui siti. Scatta il panico. È un film già visto, dopo gli arresti di Raffaele Marra e Luca Lanzalone.Il Campidoglio torna a ballare. E il telefono di Virginia Raggi a squillare in maniera vorticosa. La cerca Di Maio. Vuole capire. D'altronde il giorno prima, dopo le manette a Marcello De Vito, il capo politico si era raccomandato: «Fai pulizia, metti una commissione interna, siamo sicuri che non ci sia nessun altro dei nostri coinvolti?». E la sindaca sicura gli aveva risposto: «Luigi, che sappia io no». «Bene, allora, vai avanti». Ma questo era accaduto 24 ore prima. Adesso cambia tutto. Di nuovo.E in effetti, quella più scossa da tutta la vicenda, è proprio la grillina. Che legge sui siti di «Daniele». Peccato che non ne sapesse nulla. Di Maio e i vertici del Movimento temono che scatti «la teoria del piano inclinato». Una «botta» alla vigilia delle elezioni europee.LA FRENESIA