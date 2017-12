Intercettazioni, stretta a metà. Ma la privacy è più tutelata. Oggi Mattarella scioglie le Camere. Ius soli, Gentiloni chiude il dossier

di Sara Menafra

Oltre il fotofinish, nel corso del Consiglio dei ministri che domani segnerà lo scioglimento delle Camere, diventa definitiva la sempre rimandata e mai unanime legge sulle intercettazioni. Il ministro della giustizia Andrea Orlando - dal cui dicastero proviene un terzo dei provvedimenti proposti dal governo e poi approvati in questi cinque anni - ha premuto molto per concludere in tempo utile sia questo, sia il decreto legislativo sulle carceri che sarà addirittura approvato definitivamente a Camere sciolte. Il testo che...