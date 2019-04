​Salone mobile, hostess non riconosce il premier Conte: «Non tocchi quella lampada»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piccola disavventura per il premier Conte . «Don't touch» ovvero «non si tocca» è il modo in cui una hostess del Salone del Mobile ha apostrofato il premier Giuseppe Conte che accarezzava una lampada-installazione al salone del Mobile di Milano. Subito è stata avvisata che era il presidente del consiglio. Lei ha detto che non se ne era accorta e si è giustificata spiegando che le avevano detto di non far toccare le opere.