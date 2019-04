Salone del Mobile al via a Milano. Conte: "Operiamo per valorizzare eccellenze"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dal 9 al 14 di aprile a Rho Fiera. L'appuntamento, che andrà ad occupare gran parte degli spazi espositivi realizzati per Expo 2015, attende oltre 330 mila presenze provenienti da ben 165 Paesi nel mondo. L'evento ripropone la suddivisione in tre tipologie stilistiche: classico, design e lusso., assieme al vicepremier, al presidente di Confindustria, al governatore della regione Lombardia, al presidente del Parlamento europeo, al sindaco di Milano, al presidente del Salone del Mobilee quello di FederlegnoConte ha affermato che è unpartecipare all'inaugurazione del Salone, che coincide con quella del Museo del Design alla Triennale, e sicuramente. Il Presidente ha poi definito Milano una città che "inorgoglisce" ed ha affermato che il"., ha affermato Conte, che ha parlato di imprese e della necessità di ". In questo senso l'accordo con la Cina - ha detto - e una serie di provvedimenti che vanno nella direzione di "aumentare gli investimenti privati per promuovere e tutelare il made in Italy favorendo la riduzione del carico fiscale e incentivando l'occupazione".