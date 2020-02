«Renzi è come Salvini, con lui non si può governare e con lui non si può andare avanti», ha confidato anche ieri Giuseppe Conte a Nicola Zingaretti e a Dario Franceschini, trovando porte spalancate. «Conte non va bene, è fiacco e non è in grado di portare il Paese oltre le secche. Serve un altro premier», ha ripetuto ai suoi Matteo Renzi.Insomma, tra i due è guerra aperta nonostante una giornata di fragile tregua che ha visto Italia Viva tornare ai tavoli programmatici su...

Ultimo aggiornamento: 08:07

