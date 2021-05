Giorgia Meloni: «Il sindaco di Roma? Per il centrodestra candidato unico, gli altri ne hanno 3. Letta è un marziano»

«Il nome di Enrico Michetti come candidato sindaco per Roma? I nomi che circolano sono diversi, come diverse sono le ipotesi». Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni a Radio 24. Meloni ha sottolineato che di nomi si parlerà prima con gli alleati rimarcando: «Da settimane chiedo la convocazione di un tavolo, però penso che il modo migliore di operare sia decidere insieme. Noi lavoriamo per vincere nei Comuni. Siamo perfettamente in tempo e in partita», ha aggiunto Meloni rimarcando come il centrodestra a Roma andrà «con un unico candidato, gli altri con tre».

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Sindaco Roma, Salvini pressa la Meloni: «Faccia lei un... L'INTERVENTO Roma, Gualtieri: «Sarò sindaco delle periferie, al... POLITICA I leader del centrodestra salgono al Colle dal presidente Mattarella...

Sindaco Roma, Salvini pressa la Meloni: «Faccia lei un nome»

«Penso che Letta sia un marziano. Penso che il fatto di aver lavorato per tanti anni alla Sorbona e di essere poi tornato in Italia non gli consenta di capire la realtà in cui opera. Con un Italia che va verso il rischio di chiusura per il 40% delle imprese e una povertà che dilaga, è fantascienza pensare di aumentare le tasse», ha spiegato la leader di FdI interpellata sulla “dote” per i giovani proposta dal segretario dem.