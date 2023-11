Giorgia Meloni, vita da mamma single tra un impegno e l'altro: spritz con un'amica in jeans e scarpe da ginnastica

L'abbiamo vista dal parucchiere e ora ritargliarsi il tempo per un aperitivo con un'amica prima di tornare a casa dalla sua Ginevra. Difficile ritagliarsi degli spazi per sé quando sei il presidente del Consiglio ma Giorgia Meloni ci prova. La vita da mamma single non è semplice. È una cosa nuova dopo l'inevitabile separazione con il suo compagno, il giornalista Andrea Giambruno.

Ma da donna forte quale è ha deciso di andare avanti per la sua strada e di vivere la vita.

Andrea Giambruno, nuova vita da papà single: le foto al supermercato con la figlia (e sorride ai paparazzi)

Giorgia Meloni, le foto su Diva e Donna

Le foto in esclusiva di Diva e Donna mostrano il premier in jeans, scarpe da ginnastica, maglioncino e giubbotto all’apparenza non griffati. Un look lontano da quello a cui siamo abituati negli appuntamenti istituzionali. Ora Giorgia è in libertà e vuole essere il meno riconoscibile possibile per bere un aperitivo con un’amica. E per ritrovare un sorriso.

Fiorello, conferenza stampa show: dal caso Giambruno a Sanremo e lo sfratto da via Asiago

L'aperitivo in un locale a Roma

Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato Giorgia Meloni in un locale all'aperto a Roma in compagnia di una sua amica. «La presenza sul tavolino all’aperto del bicchiere di spritz - scrive il settimanale - ha fatto sorridere gli osservatori più attenti: nei giorni scorsi anche Giambruno, dopo essersi tagliato il ciuffo per il quale era stato abbondantemente preso in giro, ha inaugurato la nuova vita da single proprio sorseggiando uno spritz».

E pensare che fino a solo qualche mese fa lo bevevano insieme, seduti al parco. Allora c’erano baci e carezze che mai avrebbero potuto lasciar prevedere il finale della loro storia d’amore. Ora di tutto questo non è rimasto più niente se non l'affetto per il padre di sua figlia. Ora c'è voglia di ricominciare. Di farlo a modo suo. Mettendo davanti a tutto il suo impegno politico, poi Ginevra, la figlia a cui tiene tantissimo.