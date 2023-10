Giambruno, telefonata di Pier Silvio Berlusconi a Meloni: «Non sapevo niente dei fuorionda, altrimenti ti avrei avvertita»

Pier Silvio Berlusconi ha telefonato a Giorgia Meloni dopo la diffusione da parte di "Striscia la Notizia" di alcuni fuorionda che riguardano l'ex compagno della premier, Andrea Giambruno.

L'amministratore delegato di Mediaset, in una chiacchierata in cui ha espresso cordiale vicinanza alla presidente del Consiglio, avrebbe affermato di non essere stato avvertito della messa in onda di quei filmati. «Altrimenti ti avrei informata», avrebbe detto Berlusconi a Meloni.

Una delle caratteristiche della trasmissione ideata da Antonio Ricci, infatti, è quella di godere di una certa autonomia rispetto alla linea di Mediaset.

La versione di Ricci

«Del caso "Fuorionda" ho letto ricostruzioni mirabolanti, complottarde, a volte incredibili, ma tutte divertenti» ha commentato il papà di "Striscia, prima di fornire la sua versione, «naturalmente senza nessuna pretesa di esser creduto, ci mancherebbe, ma solo per dare un contributo al dibattito». Ricci ha spiegato di aver letto l'intervista su "Chi" a Giambruno, una sorta di «beatificazione» a cui ha «pensato subito di utilizzare l'antidoto».