Forza Italia, bene in Calabria ma è crollo in Emilia Romagna: Sgarbi unico consigliere eletto

Forza Italia analizza i dati delle elezioni regionali. In Calabria il partito di Silvio Berlusconi è risultato il secondo dopo il Pd con il 12,4%, ma in Emilia-Romagna non è andato oltre il 2,6%, un dato piuttosto sconfortante. Ed è stato Vittorio Sgarbi l'unico consigliere regionale eletto da Forza Italia. Nel collegio di Bologna, il critico d'arte ha raccolto 1.605 preferenze. Se Sgarbi dovesse optare per il suo seggio alla Camera, entrerebbe in consiglio Valentina Castaldini, già portavoce del Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano, poi rientrata in Forza Italia.

Ecco, in particolare, i risultati ottenuti da Forza Italia nei capoluoghi di provincia dell'Emilia Romagna. Bologna 2,94%, Ferrara 3,25%, Forlì 2,96%, Cesena 1,96%, Modena 2,33%, Parma 2,41%, Piacenza 2,72%, Ravenna 2,72%, Reggio Emilia 2,40% e Rimini 4,44%. Il dato migliore, come si vede, è stato ottenuto a Rimini; il peggiore a Cesena.

«Salvini anatra zoppa? Ma no, non facciamo polemiche ed enfatizzazioni. Noi vogliamo un centrodestra unito, perché solo uniti si vince. Certo, forza Italia, come dimostra la grande vittoria in Calabria, rivendica con orgoglio il suo ruolo di forza indispensabile e insostituibile...». Lo dice all'agenzia Adnkronos Antonio Tajani, vicepresidente di Fi, a margine della prima conferenza stampa della neogovernatrice azzurra Jole Santelli a Lamezia Terme.

«Con la vittoria di Jole Santelli e del centrodestra la Calabria potrà tornare a crescere, al pari delle altre regioni governate dalla nostra coalizione. Inizia anche qui una fase di riscatto e rinnovamento dopo anni di malgoverno di centrosinistra, a conferma del vento nuovo che soffia nel Paese. È un risultato che gratifica i dirigenti di Forza Italia per l'ottimo lavoro fatto sul territorio e Jole Santelli che è stata scelta dai calabresi come presidente della regione e che certamente saprà ricambiare con i fatti la fiducia che le è stata accordata». Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.



