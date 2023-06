Felicia Grazia Scaffidi, bufera sulle parole della consigliera di FdI: «Ho più amici gay che normali»

Scoppia la polemica per le dichiarazioni fatte dalla consigliera di Fratelli d'Italia Felicia Grazia Scaffidi al consiglio comunale di Lissone, in Brianza, del 22 giugno scorso: «Ho più amici gay che normali», avrebbe detto Scaffidi al consiglio. «Non accetto che mi venga dato dell'omofobo da Luca de Vincentis, ho più amici gay che forse tu, mi spiace ma è proprio così e li tratto come tratto qualsiasi altra persona normodotata» aveva detto inizialmente la consigliera rivolta a un collega della lista Vivi Lissone, che aveva presentato la mozione sull'adesione alla carta di intenti della rete Ready, la Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

La polemica

Secondo Scaffidi, la rete Ready «serve a portare soldi ad associazioni Lgbt per organizzare progetti dentro e fuori dalle scuole per propagare le teorie transgender».