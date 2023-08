Fassino: «4718 euro al mese non è uno stipendio d'oro. Parlamentari ricchi? Un luogo comune»

Si è presentato in Aula sventolando il cedolino dello stipendio da parlamentare Piero Fassino, poco prima di votare il Bilancio interno della Camera.

«Un luogo comune è che i parlamentari godano di stipendi d'oro, qui ho il cedolino di luglio 2023, è uguale per tutti -ha spiegato Fassino-. Risulta che l'indennità lorda è di 10.435 euro, da cui giustamente vengono defalcati l'Irpef, l'assistenza sanitaria, la previdenza dei deputati che è di 1000 euro, le addizionali regionali e comunali». Fassino, che ha anche annunciato la sua astensione sul voto al Bilancio, ha proseguito: «Fatti questi giusti prelievi, l'indenità netta dei deputati è di 4718 euro al mese. Va bene? Sì. L'unica cosa che chiedo è che quando sento dire che i deputati godono di stipendi doro dico non è vero, perchè 4718 euro al mese sono una buona indennità ma non sono uno stipendio d'oro»