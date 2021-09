Eutanasia, il 25 ottobre in aula la Camera esaminerà ​la proposta di legge

L'Aula della Camera esaminerà il prossimo 25 ottobre la proposta di legge sull'eutanasia: lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. «Bene, aspettavamo la decisione della conferenza dei capigruppo, apprendo con soddisfazione che abbiamo una data per l'esame in Aula del testo sul fine vita. Nelle commissioni congiunte Giustizia e Affari sociali abbiamo già fatto un grande lavoro di sintesi, ora stabiliremo nel primo ufficio di presidenza utile il calendario per l'esame e il voto degli emendamenti, circa 400, e per il mandato al relatore». Lo afferma Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera, deputato M5S.

APPROFONDIMENTI PERSONE Eutanasia legale, l'appello della 45enne malata di sclerosi... REFERENDUM EUTANASIA Referendum eutanasia, dopo la scelta del brano «Vivere»... LA PETIZIONE Vasco Rossi firma il referendum per l'eutanasia legale

Eutanasia legale, l'appello della 45enne malata di sclerosi multipla: «Voglio poter scegliere»

Fico: Parlamento deve legiferare

«Non c'è dubbio che soprattutto se parliamo di eutanasia, sono convinto che il Parlamento debba assolutamente legiferare. D'altro canto, i referendum possono essere uno stimolo alla legislazione del Parlamento». Così due giorni fa Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, ai microfoni di Rai Radio1 al Gr1, parlando dei referendum sulla cannabis e sull'eutanasia.

Rivoluzione-referendum: non solo i banchetti, la firma è anche online

Il referendum

Delle oltre 900.000 firme totali raccolte fino alla settimana scorsa per il referendum eutanasia legale, sono più di 300.000 quelle raccolte online, tramite spid o carta d'identità elettronica. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni. «La conquista storica della firma digitale per sottoscrivere online referendum e leggi di iniziativa popolare ha infatti allargato la platea di aderenti alla campagna, consolidando il risultato delle oltre 600.000 firme cartacee raccolte fisicamente ai tavoli», spiega l'associazione. Nello specifico, dei primi 318.500 firmatari online sul referendum eutanasia legale il 59% è rappresentato da donne (186,435), mentre il 41% da uomini (132,144). In particolare, sono per la maggior parte le giovani donne ad aver firmato online: il 65% delle firmatarie ha infatti tra i 18 e i 35 anni. Il 15% ha tra i 36 e i 45 anni, il 10% da 46 a 55 anni, l'8% da 56 a 65 anni e solo il 3% ha più di 65 anni. Per quanto riguarda la provenienza geografica delle firme, il 56% proviene dal Nord (33% da Nord Ovest e 23% da Nord Est), il 28% dal Centro e il 16% dal Sud. Le regioni con più firme rispetto al numero di abitanti sono: Emilia Romagna (83 firme ogni 10.000 abitanti), Sardegna (72) e Lombardia (70), seguite da Toscana (67), Lazio (63), Piemonte (62), Valle d'Aosta (62), Liguria (56), Friuli-Venezia Giulia (54) e Veneto (52).I 318.500 firmatari totali risultano residenti in 7.278 comuni diversi pari al 92% dei comuni italiani.

Vasco Rossi firma il referendum per l'eutanasia legale

I primi comuni (con più di 250.000 abitanti) per numero firmatari rispetto alla popolazione sono Bologna (con 16 firme ogni 1000 abitanti), Milano (13), Firenze (11), Torino (9), Verona (8), Roma (8), Genova (7), Venezia (7), Bari (5), Palermo (4). «L'eliminazione delle barriere fisiche e degli ostacoli burocratici che gravano sulle firme cartacee ha fatto venire alla luce - con la sottoscrizione online- una realtà sociale finora sconosciuta», ha dichiarato Marco Cappato, Tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, «La voglia di partecipazione democratica è sentita soprattutto dalle giovani donne, che sono le prime a mobilitarsi su temi che riguardano direttamente la vita di ciascuno. Il cliché dei giovani disinteressati alla politica riguarda semmai la politica politicante dei partiti (non a caso nessuno dei grossi partiti italiani ha preso posizione sui referendum), ma non la politica che cerca di dare risposte concrete ai problemi». «Come Associazione Luca Coscioni siamo fieri di aver innescato questa lenta e pacifica rivoluzione democratica con i referendum Eutanasia legale e Cannabis legale, siamo grati a Mario Staderini per aver avviato all'ONU la denuncia dell'Italia per l'inaccessibilità dei referendum e lanciato la soluzione della firma digitale, a Marco Gentili per averla portata sul tavolo del Ministro Colao e del Parlamento e a Riccardo Magi per l'emendamento approvato. È stato un lavoro di squadra che ha realizzato un riforma strutturale per la democrazia italiana, che sarà a questo punto a disposizione di qualsiasi altra iniziativa di partecipazione popolare», aggiunge.