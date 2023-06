M5S, Grillo sul palco: «Fate le brigate di cittadinanza, mettete il passamontagna». Schlein, abbraccio con Conte

Anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha partecipato alla manifestazione M5S «Basta vita precarie» di Roma. Ha raggiunto la testa del corteo dove ha salutato il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. I due si sono salutati con un abbraccio e un bacio sulle guance.

Mentre ieri si dava per certo che la segretaria non avrebbe partecipato alla mobilitazione (il Pd avrebbe partecipato con una delegazione della segreteria composta da Marco Fufaro e Alfredo D'Attorre), il Nazareno stamattina aveva comunicato il cambio di rotta. «Grazie per essere venuta», le ha detto Conte. La presenza di Schlein era stata confermata dopo un colloquio telefonico avvenuto nella serata di ieri con il presidente M5s.

Schlein: «Su alcuni temi possiamo fare insieme»

«Ci sono alcuni temi, come questi e come altri come il Pnrr e la sua attuazione che è a rischio con i ritardi del governo, così come il salario minimo, sui cui 5S, Pd, Avs e anche Calenda possono fare insieme, e noi siamo qui per cercare di tenere unite le battaglia su alcuni temi su cui si può fare insieme ed essere così più efficaci nel contrastare il governo che sta aumentando scientemente la precarietà e il lavoro povero», le parole di Schlein nella sua breve presenza a sostegno delle istanze della manifestazione.

La manifestazione M5s

Giovani precari, percettori del reddito, ricercatrici, universitari che protestano contro il caro affitti, esodati del Superbonus, guardie giurate.

Il Movimento sfilerà da piazza della Repubblica a largo Corrado Ricci. «Questa manifestazione è aperta a tutte le forze politiche, sociali e civiche», ribadisce il leader pentastellato. E nel corso della giornata le forze d'opposizione rispondono all'appello.

Grillo: «Fate le brigate di cittadinanza, mettete il passamontagna e reagite»

«Il lavoro è un incantesimo. Bisogna disincantarlo. Non dobbiamo proteggere il lavoro ma il lavoratore. Ci sarà una pandemia che farà milioni di disoccupati. E non prendiamo nessuna precauzione perché non ce ne stiamo accorgendo», ha detto Beppe Grillo dal palco M5s di Roma. «Il reddito universale incondizionato è l'unica battaglia che dobbiamo portare avanti. Fate le brigate di cittadinanza, mettete il passamontagna e reagite».