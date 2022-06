Elezioni comunali 2022, quali sono le città, i candidati e i partiti. La guida al voto di domenica

Elezioni comunali 2022 - Le elezioni amministrative si terranno questa domenica, 12 giugno in 978 comuni. Si vota dalle 7.00 alle 23.00. I ballottaggi (nei comuni sopra i 15.000 abitanti) si terranno due settimane dopo se nessuno supera il 50% delle preferenze: il 26 giugno. Insieme alla scheda per eleggere il sindaco, il 12 giugno si votano anche 5 referendum sulla giustizia. Sono 5 quesiti: abolizione della legge Severino, limitazione delle misure cautelari, separazione delle funzioni, valutazione sull'operato dei magistrati ed elezione dei componenti togati del Csm.

Le città più grandi che vanno al voto sono: Genova, Messina, Monza, Padova, Palermo, Parma, Piacenza, Taranto e Verona.

Il quadro politico - Si vota in 26 capoluoghi di provincia e quattro capoluoghi di regione. Il centrodestra ha l'obiettivo di riconfermare 18 amministrazioni ma non si presenta compatto in tutte le città (Giorgia Meloni in diversi comuni corre da sola e non in coalizione, con un proprio candidato sindaco). Il centrosinistra ha 5 sindaci uscenti: vuole riconfermarli ma punta anche a conquistarne altri con l' "alleanza larga" insieme al M5S. Sono 3 le città dove il sindaco uscente è espressione di forze civiche. Sono 14 i sindaci di comuni capoluogo che si sono ricandidati.

Mappa dei sindaci uscenti

🔵​ sindaco uscente di centrodestra 🔴​ sindaco uscente di centrosinistra 🟡​ sindaco uscente lista civica

LAZIO

Viterbo 🔵 ​Rieti 🔵​ Frosinone 🔵​

LOMBARDIA

Como 🔵​ Lodi 🔵​ Monza 🔵​

ABRUZZO

L'Aquila 🔵​

VENETO

Belluno 🟡

Padova 🔴​

Verona 🔵

TOSCANA

Lucca 🔵​

Pistoia 🔴​

EMILIA ROMAGNA

Parma 🟡​

Piacenza 🔵​

SICILIA

Palermo 🔴​

Messina 🔵​

PIEMONTE

Alessandria 🔵​ Asti 🔵​

Cuneo 🔴

PUGLIA

Barletta 🔵​

Taranto 🔴

LIGURIA

Genova 🔵​ La Spezia 🔵​

FRIULI VENEZIA GIULIA

Gorizia 🔵​

CALABRIA

Catanzaro 🟡

SARDEGNA

Oristano 🔵​