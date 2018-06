Di Maio: «Tagliamo subito i vitalizi, delibera pronta»

La maggioranza giallo-verde vuole tagliare subito i vitalizi degli ex parlamentari e, a sentire il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio, l'iter parlamentare partirà presto: «Via i vitalizi. La delibera è già pronta ed è sul tavolo del presidente della Camera dei deputati Roberto Fico», assicura il capo politicio del M5S a Marina di Ragusa, dove si trova per un comizio a sostegno della candidatura di Antonio Tringali a sindaco della città.

«Lo abbiamo promesso in campagna elettorale e lo faremo subito - aggiunge - togliendo i privilegi agli ex parlamentari. Poi loro facciano tutti i ricorsi che vogliono ma il provvedimento verrà fatto e Fico ci lavora già da due mesi».

