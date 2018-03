Salvini: «A Di Maio mancano 90 voti vediamo dove li trova». La replica: «Vuole governo con Pd e Berlusconi? Auguri»

«Ma da solo Di Maio dove va...Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90». Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini contestando l'impostazione del capo politico M5s.

«Io al Colle vado da solo. Così ha scelto il centrodestra, per la prima volta va bene così...poi vediamo...», aggiunge Salvini, parlando al Senato, confermando che il centrodestra andrà alle consultazioni con delegazioni distinte. «Al primo giro di consultazioni - aggiunge Matteo salvini - è giusto che ognuno esprime le proprie sensibilità e va bene così».



La replica M5S. «Salvini dice che gli bastano 50 voti. Vuole fare il governo con i 50 voti del Pd di Renzi in accordo con Berlusconi? Auguri!». Il leader M5S replica così, su Twitter, al segretario Lega che, aveva evidenziato la difficoltà del Movimento di «trovare 90 voti» in Parlamento necessari per ottenere la fiducia a un Governo a guida 5 Stelle.



Ma il Pd chiarisce. Ragazzi, scusate se interrompo il vostro affettuoso corteggiamento...ma coi voti del Pd non farete alcun governo perché i nostri parlamentari staranno all'opposizione. Buon proseguimento?, precisa via Twitter il presidente del Pd Matteo Orfini, rispondendo a Di Maio che invita provocatoriamente Salvini a fare il governo col Pd.

