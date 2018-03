Di Maio incontra i parlamentari eletti: «Per il governo devono passare per forza da noi»

«State tranquilli - ribadisce - andremo al governo». Ma se «ci sarà un governo Pd-FI-Lega prenderemo i popcorn e vedremo aumentare ancora di più il nostro consenso».

«Andiamo al governo, devono per forza passare da noi». Così Luigi Di Maio, a quanto apprende l'agenzia Adnkronos, nel discorso tenuto all'hotel Parco dei Principi di Roma, dove oggi si sono riuniti gli oltre 330 eletti nelle file del Movimento. Deputati e senatori sono stati divisi in due sale. Di Maio ha anche ufficializzato l'investitura di Giulia Grillo a capogruppo 5 stelle alla Camera e Danilo Toninelli al Senato.Lungo applauso e standing ovation per Di Maio all'avvio dell'incontro con i parlamentari eletti. «Siamo una lampadina gialla che illuminerà il Parlamento con gli interessi e le esigenze dei cittadini, a partire dalla definizione del Def in cui inseriremo le nostre proposte per la politica economica del Paese», scrive su Instagram dove pubblica il video del suo ingresso nella sala che ospita i nuovi eletti. «L'obiettivo è uno: garantire felicità e un'alta qualità della vita agli italiani. I portavoce eletti nelle liste del MoVimento 5 Stelle in tutto sono 339: 227 alla Camera e 112 al Senato», conclude.