Di Maio e Di Battista dai leader dei gilet gialli: «Faremo battaglie comuni»

Un incontro tra Di Maio, Di Battista e il gruppo dei gilet gialli che fanno capo a Ingrid Levavasseur si è tenuto in Francia. All'incontro ha preso parte anche Christophe Chalencon, uno dei volti mediatici di primo piano dei gilet gialli e tra i primi ad aver lanciato l'idea di una lista per le prossime elezioni europee.



«Appena terminato l'incontro tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista con Christophe Chalençon (leader dei gilet gialli), nella periferia di Parigi. Molte le posizioni e i valori comuni che mettono al centro delle tante battaglie i cittadini, i diritti sociali, la democrazia diretta e l'ambiente». Lo rende noto l'ufficio stampa del vicepremier e ministro Luigi Di Maio, descrivendo un «clima di grande entusiasmo». «Tra i presenti all'incontro oltre agli eurodeputati del MoVimento 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin e Ignazio Corrao, anche alcuni leader della lista Ric che ha come capolista Ingrid Levavasseur e che si presenterà alle prossime europee». Un nuovo incontro si terrà nelle prossime settimane a Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA