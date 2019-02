Di Battista rimprovera il pubblico: «Oggi non applaudite?». E Floris risponde così Video

A #DiMartedi un #DiBattista totalmente in confusione si è girato verso il pubblico e si è lamentato per la mancanza di applausi.



«Oggi non applaudite nessuno?». Ospite di Giovanni Floris a 'Dimartedì, su La7, Alessandro Di Battista, ha da ridire con il silenzio del pubblico e chiede alla platea in sala di battere le mani alla fine del suo intervento. «Si può, lo potete fare. Non vi hanno fatto il gesto?». Ne nasce un piccolo siparietto e Giovanni Floris risponde da par suo in maniera ironica (tra le risate dello stesso Di Battista): "Vuole che chiamiamo qualcuno in più?".