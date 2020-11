Roberto Saviano a Di Martedì: «Si sente l'incompetenza del governo. E il ministro fa un libro»

Roberto Saviano contro il ministro della Salute Speranza a DiMartedì. «Il ministro aveva addirittura pubblicato un libro, poi si è fermato, in cui si parlava di Italia come modello. No, come si fa?», ha sottolineato Saviano davanti a un Floris spiazzato.

«In questa seconda fase si sente l'incompetenza», aveva spiegato Saviano. «La sanità che funziona è retorica. Al Sud, quando funziona, si poggia solo sull'eroismo dei singoli medici e la passione dei singoli infermieri, ma nasconde il resto. Gli ospedali stanno letteralmente scoppiando».

