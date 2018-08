Si dimette il deputato-velista M5S: «Solo 6 assenze, contro di me linciaggio mediatico»

di Mario Ajello

"Io una vittima", "Io oggetto di linciaggio", "Io ho fatto soltanto sei assenze, non sono un lavativo". Però è un velista, il deputato velista grillino, Andrea Mura, quello che ha fatto scalpore dicendo in queste settimane: "Sono stato eletto alla Camera ma avevo avvertito M5S, prima delle elezioni, che nel caso fossi diventato onorevole sarei rimasto in mezzo al mare sulla mia barca".Ora Mura si è dimesso da Montecitorio, come gli avevano chiesto Di Maio e il resto dei grillini. Resta da vedere se le sue dimissioni saranno accettate dall'aula oppure no. Dunque il caso non è chiuso, e Mura l'assenteista velista, quello convinto di essere più utile tra le onde a salvare gli oceani che tra gli scranni parlamentari a perdere tempo, resta una spina nel fianco della credibilità del movimento pentastellato.