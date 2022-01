David Sassoli, diretta funerali: il feretro avvolto nella bandiera europea. Il parroco: «Arciere nel nostro cuore»

L'ultimo saluto a David Sassoli inizia alle 12 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e rappresentanti delle Istituzioni italiane ed europee. Il feretro ha lasciato il Campidoglio, dove era stata allestita la Camera ardente ed è arrivato in chiesa allle 11.55.

APPROFONDIMENTI ITALIA I funerali di Stato di David Sassoli a Roma ROMA Sassoli, funerali di Stato e maxi schermo, la messa celebrata dal... POLITICA L'addio a Sassoli, gli scout, gli ex compagni del Virgilio:...

Presenti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; quelli del Senato e della Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico; quello del Consiglio, Mario Draghi; quella della Commissione europea, Ursula Von der Leyen; e numerose autorità istituzionali. Al suo arrivo il Capo dello Stato ha salutato in maniera molto affettuosa la moglie di Sassoli, Alessandra, e i figli Livia e Giulio.

L'addio a Sassoli, gli scout, gli ex compagni del Virgilio: «Una rosa bianca per ricordare David»

Sassoli, funerali di Stato e maxi schermo, la messa celebrata dal compagno di scuola: il cardinale Zuppi. Le strade coinvolte

LA DIRETTA

Ore 12.41: Qualche centinaio di persone sta seguendo i funerali di Stato di David Sassoli davanti un maxischermo allestito nelle immediate vicinanze della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma.

Ore 12.36: David Sassoli era «un uomo di parte e un uomo di tutti, perché la sua parte era quella della persona. Era un credente sereno, senza evitare i dubbi. Come deve essere, perché ogni cristiano è un'isola». Così il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, ricorda il presidente del Parlamento Europeo scomparso nella notte tra lunedì e martedì, durante il funerale nella basilica di Santa Maria degli Apostoli, a Roma. Zuppi e Sassoli si conoscevano, avendo frequentato lo stesso Liceo classico, il Virgilio di Roma.

Ore 12:19: «Sceglievi parole pacate e calibrate, le scagliavi come un arciere nel nostro cuore, parole che hanno modellato il nostro Paese e l'Europa, parole che profumano di fraternità». Lo ha detto padre Francesco Occhetta, gesuita e politologo, in apertura dei funerali di Stato. Occhetta ha ricordato che Sassoli aveva «la forza per camminare dalla parte del bene e dei deboli. Lo sapevi e lo dicevi, il miracolo dell'eucarestia è che più cresce condivisione e più diminuiscono pace e povertà - ha aggiunto -. Sempre spinto a fare un passo in più. Il popolo ti ha riconosciuto come un presidente mite e prossimo».

Ore 11.55: Con una bandiera europea posata sopra, il feretro di David Sassoli è stato accompagnato da sei carabinieri in alta uniforme all'interno della basilica. A Sassoli sono stati tributati gli onori militari con tre squilli di tromba.

Ore 11.54: Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è giunto alla alla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma, dove saranno celebrati i funerali di Stato dello scomparso presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Entrato nella basilica, Draghi ha stretto la mano al premier spagnolo Pedro Sanchez, giunto poco prima di lui, e poi ha salutato i vertici delle istituzioni europee, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

Verranno resi gli onori militari, con l'esecuzione del Silenzio prima di accedere all'interno della Basilica. Saranno ammesse fino a 300 persone, mentre all'esterno sarà allestito un maxi schermo per consentire ai cittadini presenti di assistere al rito funebre. La Santa Messa durerà circa un'ora e dieci minuti. Sarà officiata dall'Arcivescovo di Bologna Cardinale Matteo Zuppi e concelebrata dall'Arcivescovo di Firenze Cardinale Giuseppe Betori, dal Vicario generale per la diocesi di Roma Cardinale Angelo De Donatis, dal Segretario per i Rapporti con gli Stati Paul Gallagher, da Mons. Massimiliano Boiardi e da Padre Francesco Occhetta.