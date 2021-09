Covid e voto. Matrimonio difficile ma non impossibile. Sono circa 15 miloni gli elettori chiamati alle urne. Tra questi ci sono persone ricoverate, in autoisolamento, in quarantena perché ancora non negativizzati. Il Covid e elezioni: dobbiamo ancora fare i conti con il virus, anche quando si esercita la democrazia. Come andremo a votare il 3 e 4 ottobre?

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati