Clemente Mastella amputato. Operato a Roma dopo il grave incidente

Mastella, grave incidente stradale a Caserta: amputato un dito. "Ho visto la morte con gli occhi"

è rimasto vittima di un gravestradale a seguito del quale ha subito un'operazione diIlsindaco di Benevento, rimasto ferito in unstradale ieri pomeriggio avvenuto lungo la Telesina, nei pressi dello svincolo per Dragoni, è stato sottoposto adchirurgico presso il reparto di Ortopedia - Chirurgia della Mano dell'Ospedale Complesso Integrato Columbus C.I.C. di Roma.L'ex Guardasigilli, soccorso e medicato all'ospedale di Piedimonte Matese, nella tarda serata di ieri ha raggiunto il nosocomio romano insieme alla moglie, la neo senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo, dopo essere stato ricoverato in un primo momento a Piedimonte Matese., raggiunto telefonicamente, ha detto di aver subito l'amputazione di una falange.