Ballottaggio Benevento, Mastella si riconferma sindaco: «Ho vinto solo contro tutti, come Mario contro Silla»

È festa al Comitato elettorale di Clemente Mastella, sindaco uscente di Benevento, che si riconferma primo cittadino del capoluogo della provincia omonima in Campania. Si va infatti consolidando il trend a favore dell'ex guardasigill iche distanzia il candidato del centrosinistra Luigi Diego Perifano di oltre 4 punti quando mancano ancora 13 sezioni su 72 da scrutinare. Mastella, a capo di dieci liste civiche, è accreditato del 52% delle preferenze. Mentre il suo avversario di centrosinistra si ferma al 47,9% dei suffragi.

«Ho vinto solo contro tutti, come Mario contro Silla» commenta a caldo Mastella. «E stata campagna elettorale come mai si era verificata in vita mia, una campagna elettorale dai toni forti, con tante bugie, e una morale perfida. È stata un'Arca di Noè, di destra e sinistra, contro di me. Ma io dalla mia parte ho avuto il popolo di Benevento e, soprattutto, il voto della gente umile delle contrade».

«Abbiamo lottato fino alle fine, siamo riusciti a raccogliere consenso di chi voleva il cambiamento. Ma la volontà del popolo è sovrana. Faremo opposizione corretta e incentrata sulle questioni della città. Il mio compito sarà aiutare a crescere il gruppo di opposizione e il progetto alternativo. Cosa non ha funzionato? Non so, fatto sforzo massimo ma è prevalsa la voglia di continuità». Questo il commento del candidato del centrosinistra Luigi Diego Perifano. «Resto convinto che per parte nostra si è fatto buon lavoro. Siamo partiti con gli sfavori del pronostico. Farò il consigliere di opposizione - ha aggiunto - e partiremo dal lavoro enorme svolto in questi mesi».