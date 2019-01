Battisti, Salvini e Bonafede all'aeroporto: è polemica. Tajani: disdicevole il codazzo di politici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Battisti deve essere accolto nelle patrie galere, non da un codazzo di politici». È quanto scrive il vicepresidente di FI Antonio Tajani in un tweet. Tajani ritiene «incomprensibile» e «disdicevole» l'accoglienza riservata «a un ergastolano pluriomicida» con la presenza di due ministri all'aeroporto di Ciampino. Il governo, aggiunge poi, dovrebbe piuttosto «preoccuparsi di fargli scontare la pena fino all'ultimo giorno». Senza «distogliere l'attenzione dagli altri problemi che colpiscono il Paese» e «senza fare propaganda».«Stupisce che ad accogliere la salma di Antonio Megalizzi, ragazzo che credeva nel suo Paese e ha pagato con la vita il suo sogno europeista, ci fosse solo il presidente Mattarella, mentre per l'arrivo a Ciampino di Battisti ci sono Salvini e Bonafede in pompa magna». Lo afferma Alessia Rotta del Pd.«È avvilente vedere due dei massimi esponenti del Governo andare ad accogliere un condannato in via definitiva per reati gravissimi all'aeroporto. Attorno a questo caso si è creato un eccessivo clamore mediatico: ad occuparsene dovrebbero essere solo le forze dell'ordine e la magistratura per l'esecuzione della pena, non i politici». Lo affermano il radicale Riccardo Magi, deputato di Più Europa, e il segretario di Radicali Italiani Silvja Manzi.