Autonomia, Di Maio: «La faremo ma preoccupano estremismi»

È giusto che l'autonomia si faccia, scrive Luigi Di Maio su Facebook. «La chiedono i cittadini di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna ed è giusto che si faccia. Sarà un'autonomia equilibrata, fatta bene, che gioverà veramente a Regioni e Comuni. Il MoVimento lavora così, per tutto il Paese. Non penso che qualcuno voglia tornare ai tempi della secessione della Padania e non ho motivo di dubitare che sapremo trovare insieme la migliore soluzione» ma «alcune posizioni più estreme mi preoccupano».