Meteo, fine settimana incerto ma primo maggio soleggiato

meteo del primo maggio, tornando a programmare gite, concerti e picnic, mentre il Nord oggi piange i danni per il venerdì nero, col maltempo, piogge e una frana sulla principale via d'accesso alla Valtellina, all'altezza del comune di Lierna (Lecco), che ha fatto seguito all'allerta gialla della



Esodo con il caro-benzina: punte di 2 euro/litro in autostrada L'Italia guarda con ottimismo aldel primo maggio, tornando a programmare gite, concerti e picnic, mentre il Nord oggi piange i danni per il venerdì nero, col maltempo, piogge e una frana sulla principale via d'accesso alla Valtellina, all'altezza del comune di Lierna (Lecco), che ha fatto seguito all'allerta gialla della Protezione civile in sei regioni: Piemonte e Lombardia, Toscana , Umbria, Lazio e Abruzzo. Nel Lecchese, Comasco e nella zona di Erba-Cantù Coldiretti segnala danni a serre e strutture, oltreché in campo, con colture orticole e florovivaistiche colpite da bombe d'acqua e chicchi di grandine caduti ad intensità crescente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La perturbazione che venerdì ha attraversato il Centro Nord raggiungerà le regioni meridionali - afferma Meteo.it - nella notte di sabato, per poi abbandonare il Paese, consentendo un generale miglioramento del tempo». Sabato, rassicurano i meteorologi della redazione Meteo Expert, la giornata trascorrerà perlopiù con tempo abbastanza soleggiato e temperature in calo al Sud e sulla Sicilia. L'altalena tra sereno e maltempo continua a oscillare Domenica quando sono previsti rovesci e temporali su Emilia, Lombardia orientale e Nord-Est; sulle Alpi orientali neve fino a 1300 m circa. Nella seconda parte del pomeriggio tendenza al miglioramento su Veneto ed Emilia, rovesci e temporali su Romagna e Marche; rovesci isolati su Umbria e Nord della Toscana.La sera possibili rovesci isolati anche in Abruzzo. Sul Nord-Ovest, nelle isole e all'estremo Sud tempo generalmente soleggiato; molte nubi ma senza piogge di rilievo sulla Campania. Venti tesi di maestrale sulla Sardegna, da nordest sull'alto Adriatico, Foehn nelle valli alpine Nord occidentali. Lunedì il vortice associato alla nuova perturbazione si posizionerà sul medio-alto Adriatico. Martedì tempo in generale miglioramento. Da segnalare qualche temporale sul Lazio centro-meridionale e nell'est della Sardegna. Temperature in aumento al Centro-Nord. Mercoledì 1 maggio tempo soleggiato su quasi tutto il Paese. Nubi e qualche rovescio nella prima parte della giornata sulla Sicilia orientale, in Calabria e sul Salento. Temperature in generale aumento