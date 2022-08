Travolto da un'auto mentre chiacchiera con gli amici, Giovanni Zanier morto a 15 anni a Pordenone. Arrestata autista: è una militare americana

Tragedia a Pordenone. Un ragazzino, di 15 anni, Giovanni Zanier, è morto la notte scorsa, travolto da un'automobile, mentre era in bicicletta, fermo su un lato della della strada, vicino a una palazzina a chiacchierare con gli amici. È accaduto la scorsa notte, intorno alle 2.30, a Porcia (Pordenone). A guidare l'auto era una cittadina americana che ha perso il controllo della vettura.

APPROFONDIMENTI ITALIA Giovanni Zanier, travolto e ucciso a 15 anni da un'auto guidata... LA TRAGEDIA Fabrizio Veneziale, schianto sulla Prenestina: muore barman del bar... SAN GIOVANNI Roma, Cecilia travolta e uccisa in moto. Il fidanzato:... GODEGA Incidente nella notte, la strage dei ragazzi

Fabrizio Veneziale, schianto sulla Prenestina: muore barman del bar Castellino. Forse un'auto è passata col rosso

Travolto e ucciso da un'auto

La vittima si trovava assieme ad alcuni amici, a bordo strada, dove stava chiacchierando, ormai tutti prossimi al rientro a casa, quando è sopraggiunta l'auto. L'automobilista ha perso il controllo della vettura affrontando una rotatoria e ha travolto il ragazzino, che nell'impatto è stato sbalzato a una decina di metri di distanza. I primi soccorsi sono stati portati dai Vigili del fuoco. Sul posto sono giunti anche un'ambulanza e un elicottero in grado di volare anche di notte. Quando i sanitari sono giunti sul luogo dell'investimento, il ragazzino era ancora vivo: è spirato nel tragitto verso il Pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone.

Autista arrestata

La donna che era alla guida dell'auto che la notte scorsa ha investito e ucciso un quindicenne a Porcia (Pordenone) sarà arrestata per omicidio stradale. È quanto ha stabilito la Procura di Pordenone sulla scorta degli accertamenti dei Carabinieri della locale Compagnia. È una giovane di 20 anni, militare statunitense in servizio alla Base Usaf di Aviano.

La misura è stata decisa in base alla gravità delle conseguenze dell'incidente e non per altre motivazioni: la donna, infatti, si è subito fermata a soccorrere il ragazzino, poi, sotto choc, è stata portata in ambulanza all'ospedale di Pordenone. Qui è stata sottoposta agli accertamenti con l'etilometro, ma i risultati non sono ancora pervenuti agli investigatori. Come è prassi in questi casi, essendo la giovane incensurata sarà posta agli arresti domiciliari.

La dinamica

Secondo quanto hanno appurato i Carabinieri della locale Compagnia, pochi minuti dopo le 2.30 il ragazzino stava conducendo la propria bicicletta, a mano, lungo la pista ciclabile di via Lazio, nel quartiere di Sant'Antonio, a Porcia. L'auto condotta dalla ventenne americana della Base Usaf di Aviano, sopraggiungeva intanto dall'uscita di una rotatoria. Persa aderenza con l'asfalto, ha sbandato e ha colpito, da dietro, l'adolescente sbalzandolo in avanti di una decina di metri.