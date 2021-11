Torino, uccise il padre a coltellate per difendere la mamma: assolto Alex Pompa. «Sono senza parole»

Alex Pompa, il 20enne che il 30 aprile del 2020 a Collegno (Torino) uccise il padre con 24 coltellate per difendere la mamma e il fratello dalle violenze del genitore, è stato assolto perché il fatto non costituisce reato. A stabilirlo è stata una sentenza pronunciata dalla corte di Assise di Torino al termine di una camera di consiglio durata quasi sei ore. Alessandro Aghemo, il giovane il pubblico ministero che si è occupato del caso, al termine della sua requisitoria si era detto 'costrettò a chiedere 14 anni di carcere, mentre il difensore del ragazzo, Claudio Strata, aveva chiesto l'assoluzione piena invocando la legittima difesa.

Alex Pompa assolto: il fatto non costituisce reato

In aula ad ascoltare la lettura della sentenza, la mamma del giovane, Maria, e il fratello Loris, che hanno seguito tutte le udienze del processo. A fianco dei familiari, oggi in aula, anche Rinaldo Merlone, ex preside della scuola frequentata da Alex ai tempi dell'omicidio e l'imprenditore trevigiano, Paolo Fassa, che sentita la storia di Alex in tv è colpito dai giudizi positivi che del giovane davano i suoi insegnanti, ha deciso di aiutare il ragazzo mettendosi a disposizione per aiutarlo.

«Sono senza parole»

Un imprenditore edile del Trevigiano, Paolo Fassa, 80 anni, si è impegnato a sostenere le spese legali di Alex La circostanza è emersa oggi in occasione dell'ultima udienza. «Avevo sentito questa storia al telegiornale - racconta Fasso - ed ero rimasto impressionato dal fatto che gli insegnanti spendessero tante buone parole per lui. Così ho chiesto di parlargli. E ho avuto la conferma che è davvero un bravo ragazzo». I familiari di Alex si sono riferiti a Fassa come a «un angelo custode». «Ci tengo a ringraziare questa corte». «Sono stranito», «sono senza parole» e «devo metabolizzare». Sono queste le prime parole pronunciate dal giovane al termine della sentenza.