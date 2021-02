Trani, la morte del ginecologo Schonauer è un giallo. I carabinieri bloccano la cremazione durante il funerale

Dubbi sulla morte del noto ginecologo barese Sergio Schonauer, di 79 anni , avvenuta nei giorni scorsi a Trani sono stati sollevati da uno dei figli che ha presentato una denuncia in seguito alla quale la procura di Trani ha aperto una inchiesta e bloccato la cremazione della salma. Secondo quanto riferiscono diversi quotidiani, la salma è stata trattenuta per ordine della Procura dai carabinieri che sono intervenuti proprio nel giorno dei funerali, sabato scorso.

Schonauer era un medico molto noto, ed è stato direttore del dipartimento di ginecologia del Policlinico di Bari. Viveva a Trani con la sua seconda moglie. Secondo quanto riferiscono i giornali a presentare l'esposto sarebbe stato uno dei figli, che sospetta che la morte non sia avvenuta per cause naturali.

