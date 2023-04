Truffa del reddito di cittadinanza a Treviso. Donna friulana percepisce l'aiuto economico ma è in carcere

TREVISO - Riceveva il reddito di cittadinanza ma era in carcere, denunciata per truffa. La protagonista del fatto è una donna friulana di 60 anni è stata denunciata per truffa aggravata e uso di dichiarazioni mendaci dai carabinieri, dopo essere stata individuata quale percettrice del Reddito di cittadinanza mentre si trovava in carcere per scontare una pena collegata ad un reato commesso nel trevigiano nel 2017. La donna è stata scovata anche grazie a una serie di accertamenti compiuti con le sedi Inps competenti. La somma illecitamente incassata ammonta a circa 3.500 euro. In seguito alla segnalazione, le erogazioni dei sostegni economici a suo favore sono state revocate.