I due trapper condannati, Traffik resta in carcere: i genitori non lo vogliono

di Adelaide Pierucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Er Galla è free». «Galla's back». «El tigre Libre». Un fiume di esultanza (e anche qualche insulto) ieri ha salutato sul web la scarcerazione di Gallagher, il trapper romano fresco di condanna a due anni e tre mesi per aver sfilato il telefonino a suon di botte a dei fan assieme al collega, Traffik, a sua volta condannato a due anni e mezzo, e probabilmente costretto a rimanere in carcere, visto che i genitori non vogliono riaprirgli la porta di casa, nonostante la concessione degli arresti...