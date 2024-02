Padova. Non vuole che esca di casa, le prende i documenti perché non scappi: 48enne arrestato per maltrattamenti alla compagna

PADOVA - Non le permetteva di uscire di casa, di utilizzare i social, le aveva persino preso i documenti per impedirle di scappare. Un 48enne residente nella cintura urbana, originario della Romania, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia.

La sera dell'11 febbraio i coinquilini della coppia avevano chiamato il 112 dopo aver assistito a una terribile lite: la donna era stata picchiata dal compagno ubriaco e da lì sono emerse le violenze che duravano da più di un anno. La donna ha raccontato che il 48enne era molto geloso e spesso ubriaco, la picchiava e minacciava lei e il figlio. Le ha intimato di non uscire di casa, di non usare i social e l'ha obbligata ad avere contatti telefonici solo con lui e il figlio: le controllava costantemente il telefono. L'uomo è arrivato al punto di sottrarle i documenti di identità così lei non poteva fare ritorno in Romania e scappare da lui.

Comportamenti questi che il 48enne ha avuto anche in precedenti relazioni.

La situazione ha spinto l'autorità giudiziaria ha emettere un ordine di custodia cautelare in carcere.