Este. Perdonato dalla compagna, sconta a casa sua i domiciliari e riprende a maltrattarla

ESTE (PADOVA) - Perdonato dalla compagna, sconta i domiciliari a casa sua e riprende a maltrattarla. Un 59enne di Este è finito in carcere a Rovigo.

L'uomo lo scorso 30 novembre era stato condannato a 1 anno e 6 mesi per minaccia a pubblico ufficiale e atti persecutori nei confronti della compagna. Il giudice aveva deciso per i domiciliari ma per varie vicissitudini il 59enne aveva dovuto lasciare la casa dove abitava. Così è tornato dalla compagna: le ha chiesto scusa, lei lo ha perdonato e gli ha concesso di scontare la pena da lei. Non ci è voluto molto prima che la natura violenta dell'uomo tornasse a manifestarsi. I carabinieri di Este, che conoscevano tutta la storia, hanno riferito la vicenda al magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordine di carcerazione.