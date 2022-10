Totti, il messaggio per la morte di Francesco Valdiserri: «Per me sarai sempre un angelo»

Luca Valdiserri e Paola Di Caro lo avevano chiamato proprio per lui. Francesco Totti ha voluto mandare un messaggio pieno di amore attraverso il Corriere della Sera a Francesco Valdiserri, il ragazzo investito e ucciso la scorsa notte sulla Cristoforo Colombo da un'auto che lo ha travolto mentre camminava sul marciapiede con un amico. «Quando arriva una notizia della perdita di un figlio in questo modo non sai da dove iniziare. Luca e Paola hanno percorso con me la mia crescita da ragazzo a uomo a padre. Da giovane calciatore a professionista la strada è stata lunga. E quando chiamano il figlio Francesco... Oggi cosa puoi dire? Sento solo di stringerli a me con tanto affetto, un dolore cosi grande non si può immaginare. Paola, Luca, Daria e famiglia vi sono vicino con il cuore. Francesco, sarai per me sempre un angelo».