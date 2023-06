È finito tutto: «I the borderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore». Esordisce così la “crew” di youtuber sul proprio canale.

Matteo Di Pietro, il papà Paolo e i guai con la giustizia: dal Quirinale alla Ferrari tra soldi e famiglia

A quattro giorni dalla tragedia in cui è morto il piccolo Manuel Proietti, cinque anni appena, il gruppo pubblica un messaggio di cordoglio.



Bimbo morto a Casal Palocco, l'inchiesta

«Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima. L’idea di “The borderline” era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta - si legge ancora - è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo “The borderline” interrompe ogni attività con quest’ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per Manuel». L’ideatore del gruppo, Matteo Di Pietro, 21 anni il prossimo dicembre, è stato indagato per omicidio stradale, con i suoi compagni ha creato la società di youtuber con la quale aveva annunciato mesi fa, la challange a bordo della Lamborghini Urus.

«Da zero a 100 in tre secondi». C’era da metterlo subito in chiaro quali fossero le performance di quell’auto, presa sempre a noleggio, l’estate scorsa per una delle ultime sfide da cui il gruppo capitanato da “Dip” - al secolo Matteo Di Pietro - ha lanciato la sfida del suv che ha travolto, mercoledì, a Casal Palocco la Smart di Elena Uccello. Si trattava di una Tesla model 3: «100 per cento elettrica» promuoveva il creatore della società. Su quel veicolo la “crew” dello youtuber ha trascorso (fittiziamente) 50 ore girovagando tra Roma, Albano e Sperlonga e superando sei “task”, ovvero sei prove. Tutto orchestrato per racimolare followers e alzare i fatturati della società, che nel 2022 ha chiuso un bilancio con un utile di circa 46 mila euro, grazie alla promozione sottotraccia di giochi elettronici e non solo. Il meccanismo è semplice: attraverso i video girati su prove “estreme” Di Pietro e la sua squadra racimolava “seguaci”, alzando via via gli indici di visualizzazione e ricevendo in cambio un compenso.

IL MECCANISMO

E a bordo di quella Tesla - anch’essa noleggiata dieci mesi fa - il gruppo ha lanciato la nuova “challenge”: scattate le 100 mila visualizzazioni per quel video sarebbero saliti a bordo della Lamborghini Urus come poi hanno fatto a prescindere però dalle visualizzazioni realmente ottenute. In verità i followers non servivano ma era un modo per incoraggiare i “click” che poi comunque ci sono stati. Tornando al video-annuncio: a bordo della Tesla, “Dip” era l’unico a poter guidare com’era già avvenuto per la stessa sfida a bordo di una Fiat 500 (noleggiata sempre dalla Skylimit) e come è stato a Casal Palocco per la Lamborghini Urus. Dicevamo le “task”: «È tutto un gioco per divertire il pubblico facendogli credere davvero che si passi tutto quel tempo sul veicolo e per far credere di restarci così tanto devi anche inventare qualcosa che spinga l’utente a vederti e a mettere poi “like”» dicono alcuni amici degli youtuber e il sistema ha funzionato.

All’epoca - in auto erano in tre - “superarono” le sei prove già orchestrate nei tempi (finti) pattuiti e da lì è partita l’organizzazione per la terza challenge. «Importanti sono anche i commenti - prosegue chi conosce bene il sistema di “The borderline” - perché in base ai suggerimenti sulle auto, capisci anche cosa vogliono vedere». Da quel video spuntano anche gli strumenti di ripresa usati: cellulari in mano, tanto ai passeggeri quanto al guidatore (seppur quando Di Pietro era fermo), e una “goPro” montata sullo specchietto retrovisore. Gli stessi apparecchi sequestrati poi dai carabinieri a seguito dell’incidente nelle abitazioni dei quattro ragazzi su cui sono in corso le analisi per ricostruire la dinamica.