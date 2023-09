Terrorismo, voleva unirsi alla Jihad: fermato a Cesena un 24enne italiano di origini tunisine

Si era radicalizzato per andare a combattere in Siria e in Iraq: per questo motivo le Digos di Bologna e di Forlì hanno eseguito a Cesena un fermo emesso dal procuratore distrettuale Giuseppe Amato e dal pm Antonello Gustapane a carico di un 24enne italiano, di origine tunisina, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale.

L'indagine, iniziata a luglio da informazioni dell'Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna), sviluppate dagli investigatori della polizia, ha accertato come il giovane avesse intrapreso un percorso che lo ha portato ad aderire all'estremismo islamico: manteneva contatti virtuali con esperti religiosi dell'Isis, vedeva ossessivamente scene di jihad e ascoltava sermoni “anasheed” dedicati al martirio, su social come Instagram e Telegram.