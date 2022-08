Tassista non ha il Pos, costringe cliente a prelevare dal Bancomat a Pavia: denunciato

Tassista senza Pos a Pavia costringe cliente a prelevare dal Bancomat per saldare la corsa. Lei ha deciso che era troppo ed ha sporto denuncia verso il titolare dell'auto pubblica. La notizia è riportata oggi sulle pagine della Provincia Pavese.

«Al momento di pagare mi hanno rifiutato il Bancomat» ha detto la donna, che aggiunge «e spesso al momento di chiamare rifiutano la corsa se il pagamento è elettronico».

Radio Taxi Pavia ha risposto che i taxisti pavesi hanno il Bancomat e che approfondiranno l'episodio. Il cliente può anche segnalarlo alla compagnia che ha delle sanzioni interne, o al Comune. Il Bancomat è obbligatorio per legge per tutti gli esercizi commerciali, anche per le auto pubbliche.

