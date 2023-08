Un detenuto di 35 anni si è tolto la vita nel carcere di Frosinone. Sull'episodio sono in corso accertamenti interni ed è stata avviata un'indagine da parte della Procura. Secondo una prima ricostruzione il detenuto si è impiccato nella sua cella, è stato soccorso e trasferito all'ospedale di Frosinone ma quando è giunto in ospedale per lui non c'era già più nulla da fare.