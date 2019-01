Spoleto, schianto nella notte: muore â€‹29enne, gravissimo l’amico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPOLETO - Un ragazzo di 29 anni è morto, mentre l’amico trentenneche viaggiava con lui è ricoverato in gravissime condizioni nell’ospedale di Terni. È pesantissimo il bilancio dell’incidente stradale che si è consumato nella notte tra venerdì e sabato lungo via dei Filosofi, superato il mattatoio comunale. Un tratto maledetto, più volte teatro di incidenti stradali. I due giovani, erano le 3.30 del mattino, viaggiavano a bordo di una Fiat Panda, condotta dal ragazzo deceduto. Per cause in corso di accertamento (allavoro i carabinieri), il giovane ha perso il controllo dell’utilitaria, che ha finito per schiantarsi contro un albero. Per il conducente, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, mentre il suo amico lotta nella stanza di rianimazione dell’ospedale di Terni.