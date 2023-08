Sofia Castelli, i genitori: «Vogliamo la verità sugli ultimi attimi di vita». L'ex interrogato per cinque ore

Sofia Castelli, sull'omicidio della ragazza di venti anni ad opera dell'ex ci sono ancora molti punti da chiarire.

Il legale della famiglia non a caso ha parlato oggi della necessità di attendere gli esiti degli accertamenti sul cellulare della vittima e nell'appartamento della tragedia, «per avere un quadro completo di quanto accaduto».

Sofia Castelli, l'ira dei familiari

«Vogliamo sapere quanto accaduto negli ultimi attimi di vita di Sofia». Questo il desiderio dei genitori di Sofia Castelli, 20 anni, uccisa sabato mattina in casa sua a Cologno Monzese (Milano), dall'ex fidanzato Zakaria Atquaoui, 23 anni, reo confesso. Lo ha detto il legale di famiglia, Giuseppe Policastro, il quale ha chiesto «rispetto per il dolore della famiglia» della giovane, precisando che ora sia «il momento del silenzio».

Sofia Castelli, l'ex interrogato per 5 ore

È durato quasi cinque ore l'interrogatorio di Zakaria Atquaoui, 23 anni, in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, per aver ucciso, sabato mattina, la ex fidanzata Sofia Castelli, 20 anni, nella sua casa a Cologno Monzese (Milano). Atquaoui ha risposto alle domande del Gip Elena Sechi, assistito dal suo avvocato di fiducia Marie Louise Mozzarini. «Non posso dire niente, la vicenda è davvero molto delicata», ha detto all'ANSA il legale al termine dell'interrogatorio nel carcere di Monza. Ora si attende la convalida dell'arresto.