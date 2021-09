Sicilia zona gialla, mamma e figlia di 15 anni positive si presentano a un matrimonio con centinaia di invitati

Mamma e figlia positive al Covid e in quarantena domiciliare si sono presentate a un matrimonio ad Alcamo (Trapani) in Sicilia. Le due, 48 e 15 anni, lo scorso agosto, hanno partecipato alle nozze organizzate nella chiesa Madre di Alcamo e poi al successivo banchetto, con centinaia di invitati a Partinico (Palermo). La Sicilia è l'unica regione in zona gialla con undici comuni che hanno le restrizioni della zona arancione.

APPROFONDIMENTI LE NOZZE Bernardeschi si sposa con Veronica Ciardi: le foto del matrimonio MATRIMONIO Bruno Astorre (Pd) si sposa con la candidata sindaco di Frascati:... GRAN BRETAGNA Suocera tenta di avvelenare la sposa al banchetto nuziale:... L'INTERVISTA Compagnoni dopo la fine con Benetton: «Sto bene, finalmente una...

Un evento, evidentemente, che per le due era più importante della possibilità di trasmettere il virus ad altre persone.

I carabinieri di Alcamo, hanno eseguito una serie di controlli incrociati, scaturiti da una segnalazione proveniente da personale Asp trapanese appurando che la donna e la figlia sarebbero dovute stare in quarantena, e ieri le hanno denunciate per violazione delle norme anticovid. Per avere la conferma definitiva della violazione i carabinieri hanno anche acquisito la lista dei partecipanti redatta dal titolare del locale all'arrivo degli invitati. «È così iniziato - dicono i carabinieri - il tracciamento di tutte le persone presenti e il personale Asp sta già provvedendo al controllo tramite tampone dei partecipanti che finora sono risultati tutti negativi».

Nonostante ciò sono diversi i casi di persone che escono nonostante siano positive al covid. Il mese scorso un uomo di 30 anni che che aveva fatto il tampone risultando positivo era stato fermato all'aeroporto di Palermo prima di imbarcarsi su un volo per Milano. Era stato riconosciuto da un'altra passeggera che, casualmente, aveva assistito alla scena in cui l'uomo aveva avuto il risultato della positività.

Un altro caso: esce di casa anche se positivo

Quattro giorni fa un altro positivo al covid è uscito da casa a Brucoli (frazione di Augusta) andando in giro per strada. Un cittadino lo ha segnalato ai carabinieri che l'hanno denunciato. In altri casi le forze dell'ordine hanno scoperto feste private con centinaia di invitati che si sottraggono a qualsiasi tipo di controllo.