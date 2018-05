Si impicca in casa, la moglie prova a soccorrerlo e resta ferita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 74 anni si è ucciso impiccandosi all'interno della sua abitazione a Santi Cosma e Damiano. Ad accorgersi del gesto è stata la moglie che ha provato a intervenire, ha preso un coltello per tagliare la corda ma pur riuscendo nel suo gesto non ha evitato il decesso del marito.Nel tentativo di salvare la vita all'uomo, tra l'altro, è rimasta anche gravemente ferita. Sono intervenuti per i soccorsi i sanitari dell'Ares 118, chiamati dai vicini richiamati dalle urla della donna.