Sestriere, ambulanza bloccata dalla neve: donna muore dopo malore

L'su cui viaggiava per raggiungere l'ospedale di Susa è rimasta bloccata per alcuni minuti sulla strada daa causa di unin seguito all'abbondante. Unadi 70 anni, colpita da emorragia cerebrale, è morta la scorsa notte a bordo dell'ambulanza. «I tempi erano strettissimi, dovevamo arrivare in ospedale in 15 minuti, tempistica difficile anche con la strada pulita», spiega Carlo Florindi, presidente della Croce Rossa di Bardonecchia. Più volte rianimata in ambulanza, la donna non ce l'ha fatta.«Siamo riusciti a salire al Sestriere- racconta ancora Florindi - ma al ritorno abbiamo trovato la strada bloccata». L'intervento dei vigili del fuoco è stato immediato, come i tentativi di rianimare in ambulanza la donna, che ha avuto due arresti cardiaci prima del blocco stradale e un altro subito dopo. A bordo era presente un medico. Il verbale del 118 è stato consegnato all'ospedale di Susa. L'Asl To3 ha avviato le verifiche del caso per accertare i tempi del soccorso.Un centinaio di persone sono statedal, la struttura realizzata per i Giochi del 2006 e oggi adibita a hotel e residence, dopo che una trentina di stanze sono state invase dallada un. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri. Non risultano esserci feriti.Dopo la valanga che questa notte ha invaso 15 appartamenti di un condomino di Sestriere, sempre nel Comune dell'alta Valsusa la neve caduta da un cornicione del tetto è entrata in una trentina di stanze nel seminterrato del villaggio olimpico. L'intero piano con un centinaio di persone è stato evacuato ma non si registrano feriti, eccezion fatta per un addetto del personale che presta servizio al villaggio che, a quanto si apprende, avrebbe battuto un polpaccio in un armadio senza tuttavia riportare conseguenze tanto che al momento non è previsto il trasferimento in ospedale per accertamenti.