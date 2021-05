Serie tv e partite in streaming gratis: stop a un milione e mezzo di abbonamenti illegali

Stop allo streaming gratis. Oscurati 1.500.000 di utenti con abbonamenti illegali, azzerato l'80% del flusso illegale Ip Tv in Italia, 45 indagati per frode informatica per un giro di affari illegale per diversi milioni. È il bilancio di una vasta operazione della Polizia Postale contro la pirateria audiovisiva finalizzata al contrasto del fenomeno delle Ip Tv illegali. I provvedimenti sono stati eseguiti in diverse città italiane e sono stati impiegati nell'operazione più di 200 specialisti provenienti da 11 Compartimenti regionali della Polizia Postale (Catania, Palermo, Reggio Calabria, Bari, Napoli, Ancona, Roma, Cagliari, Milano, Firenze, Venezia) che operando sul territorio di 18 province, hanno smantellato la complessa infrastruttura criminale, sia sotto il profilo organizzativo che tecnologico.

APPROFONDIMENTI ADNKRONOS Maxi operazione contro lo streaming illegale LA POLEMICA Alberto Angela: «Ulisse sospeso? Fake news, slittano solo due... CONTENUTI PROTETTI Oscurati 5.500 siti illegali: 15 indagati prendevano il reddito di... MAXI-INCHIESTA Abbonamenti e streaming tv illegali, clienti nei guai. L'avviso... STREAMING Siti per vedere le partite oscurati dalla Guardia di Finanza NEWS Europol, smantellato streaming illegale con 2milioni di abbonati ITALIA Pay tv, denunciati 223 clienti per gli abbonamenti pirata: calcio e... NEWS Pirateria: Euipo, Iptv guadagnano 1mld di euro in Europa

L'indagine - La Procura Distrettuale di Catania ha coordinato approfondite indagini, durate diversi mesi, in materia di pirateria audiovisiva finalizzate al contrasto del fenomeno delle Ip Tv illegali, delegate alla Polizia postale e delle Comunicazioni che aveva segnalato l'esistenza di una complessa infrastruttura tecnologica operante a livello nazionale e responsabile della diffusione via Internet, attraverso numerosi siti, del segnale illegalmente captato di numerose piattaforme di contenuti televisivi a pagamento (Sky; DAZN; Mediaset; Netflix etc.).

Pirateria, parlano gli investigatori del gruppo Emme: «Così chi ruba film e musica aiuta la pedofilia»

Le sorgenti del segnale piratato - Lo studio tecnico informatico estremamente approfondito della diffusione dei segnali in streaming effettuato dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni di Catania con il coordinamento del Servizio polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma ha consentito di individuare le sorgenti dalle quali viene distribuito il segnale piratato. Il Pubblico ministero titolare delle indagini, di competenza del gruppo di lavoro specializzato in materia di reati informatici (G 2) ha contestato ai 45 indagati il reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione dei delitti di accesso abusivo a sistema informatico protetto da misure di sicurezza, di frode informatica aggravata dall'ingente danno arrecato e di abusiva riproduzione e diffusione a mezzo Internet di opere protette dal diritto di autore e opere dell'ingegno.

Una importante «centrale» è stata individuata nella città di Messina, la sua disattivazione e sequestro ha fatto rilevare che essa gestiva circa l'80% del flusso illegale Ip Tv in Italia.

I rischi della rete e i vuoti giuridici, Matteo Grandi: i social non sono casa tua, rispettali

Tv pirata, due greci ideatori della piattaforma Xtream Codes: centrali all'estero e base a Napoli