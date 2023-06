Yahya Hkimi, trovato il corpo del ​18enne scomparso da mercoledì nel fiume Secchia: si era tuffato per un video social

È stato ritrovato il cadavere di Yahya Hkimi, il 18enne scomparso da mercoledì nel fiume Secchia a Marzaglia di Modena.

Il tuffo per un video social

Quando il giovane è sparito in acqua un amico minorenne che era con lui lo stava filmando con lo smartphone, consentendo così alla Polizia di avere il video che mostra il punto esatto dove è andato sotto. Proprio l'amico ha raccontato che Yahya, dopo un pò di tempo passato insieme in riva, gli aveva chiesto di filmarlo mentre faceva finta di essere trasportato via dalla corrente. Le immagini mostrano prima il 18enne in piedi, fermo nell'acqua, poi lo si vede accovacciarsi, infine sparire. L'amico gli aveva appena detto di fare attenzione.