Seduta in prima fila accanto ai suoi avvocati, Ruby assiste all’arringa difensiva. Elegante, adulta e quasi seriosa, non sembra esserci più alcuna traccia della ragazzina «con troppe fantasie» che era rimasta coinvolta nello scandalo ormai 12 anni fa. La donna che questa mattina si è presentata all’aula bunker 2 di Milano, «è Karima» - come hanno sottolineato più volte i suoi legali -, una persona «diversa», ma che si porta sulla pelle un «marchio indelebile».

Ruby Ter, legale Karima: «Giovane donna messa nel tritacarne. Vuole che questa storia finisca»

La crescita e il cambiamento tanto ribadito dalla difesa, emerge anche dal suo aspetto. Chi la ricordava con le minigonne e i vestitini inguinali oggi si trova davanti una nuova Ruby, ormai 29enne. E chi fino a questo momento l’aveva vista soltanto nelle foto di 10 anni fa, oggi scopre una donna completamente diversa da come probabilmente l’aveva immaginata. Con un paio di semplicissimi jeans, un trench beige appoggiato sulle spalle e delle eleganti scarpe col tacco, Karima El Marough dimostra classe e buon gusto.

«Quando aveva 15 anni si era inventata un nome e un personaggio, quello di Ruby. Senza rendersi conto che quel nome avrebbe costituito una sorta di avatar dal quale avrebbe avuto difficoltà a distanziarsi», dice l’avvocato Paola Boccardi in un passaggio dell’arringa difensiva insieme al legale Jacopo Pensa. Imputata per falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari nel processo cosiddetto Ruby ter - che coinvolge altre 28 persone tra cui Silvio Berlusconi -, Karima lascia l’aula intorno alle 12.30 dicendo che «è stata una giornata veramente emozionante». Per la prima volta si sente «difesa», aggiunge subito prima di scusarsi con i cronisti «per l’emozione». «L’augurio che mi faccio è che questa vicenda si chiuda il prima possibile, perché è stato un grande incubo». È l’augurio «di riavere indietro la mia vita e di poterla vivere serenamente».