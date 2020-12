Roma, collare a strozzo per cani al collo della sua ex: aggressione in via Tuscolana

Ha incontrato il suo ex, lasciato a giugno perché, tra l'altro tossicodipendente. L'uomo ha iniziato a inverire contro di lei fino a stringerle al collo una collare a strozzo per cani. A salvare la donna alcuni passanti che hanno tentato di fermare la brutale aggressione. Fortunatamente gli agenti di polizia del commissariato Tuscolano hanno visto la scena e sono intervenuti. R.D., 32 anni, romano, è stato arrestato e per la donna è stato attuato il Protocolla Eva. La donna nonostante i timori per la sua incolumità e per quella del figlio non ha voluto sporgere denuncia rifiutando anche l’intervento di un’ambulanza per le cure mediche.

