Ha un malore in strada dopo serata con amici: ragazza di 16 anni muore per choc anafilattico

Una ragazza di 16 anni romana è morta in ospedale dopo aver accusato un malore in strada nella tarda serata di sabato. È accaduto in piazza delle Gardenie, nel quartiere Centocelle. Sulla vicenda indagano i carabinieri che in queste ore stanno ascoltando gli amici che erano con lei e la famiglia.



Trasportata all'ospedale Vannini è poi deceduta presumibilmente per uno shock anafilattico. È stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte.



La giovane, studentessa appassionata di beach volley, si è sentita male in strada verso le 23, dopo aver trascorso la serata con gli amici in un bar del quartiere, diventato negli ultimi tempi uno dei luoghi della movida romana in particolare per comitive di adolescenti. All'improvviso la minorenne ha iniziato a respirare male, non riusciva a deglutire, ed è svenuta: gli amici si sono spaventati e hanno chiamato immediatamente il 118. Trasportata d'urgenza all'ospedale Vannini, la ragazza è deceduta. I sanitari hanno avvisato i carabinieri che hanno subito avviato le indagini per capire cosa sia accaduto e ricostruire così le ultime ore di vita della 16enne. Da chiarire se la ragazza abbia mangiato o bevuto qualcosa che le ha scatenato lo choc. Indagano i carabinieri della compagnia Casilina. Il corpo della giovane è stato portato all'istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia.

La Regione Lazio ha chiesto al Centro Regionale Rischio Clinico (CRRC) e alla Asl Roma 2 di effettuare un audit clinico in merito al caso della ragazza di 16 anni deceduta la notte tra sabato e domenica presso l'ospedale Vannini di Roma. La relazione aiuterà ad avere un quadro completo della situazione». Lo comunica in una nota L'Assessorato alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA